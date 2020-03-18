https://static.news.ru/photo/74f9c634-68ec-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды и ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев опубликовал фото 1918 года, когда в мире бушевала эпидемия испанского гриппа.

Две модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа, 1918-й год, — подписал он снимок в Instagram.

Его подписчики отметили, что дамы в масках выглядят очень элегантно, а средства защиты за 100 лет по сути не изменились.

Как писал NEWS.ru, в украинской столице с 18 марта начнёт действовать запрет на появление в общественном транспорте без медицинской маски. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк. Он подчеркнул, что пассажиров без маски в транспорт просто не будут пускать.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тыс. человек, 7,8 тыс. умерли, более 81 тысячи выздоровели.

В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек.