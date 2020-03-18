Как писал NEWS.ru, в украинской столице с 18 марта начнёт действовать запрет на появление в общественном транспорте без медицинской маски. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк. Он подчеркнул, что пассажиров без маски в транспорт просто не будут пускать.
По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тыс. человек, 7,8 тыс. умерли, более 81 тысячи выздоровели.
В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек.