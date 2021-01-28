Александр Васильев назвал самый модный цвет сезона

https://static.news.ru/photo/c2fc75e6-6217-11eb-9572-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Самым актуальным цветом нынешнего сезона будет жёлтый. Такое мнение высказал ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

Своё видение тенденций историк моды и почётный член Российской академии художеств озвучил, комментируя образ одной из героинь передачи. Та прошлась по подиуму в блузке, классических брюках и чёрной куртке. Эксперт рекомендовал переходить на жёлтый, но уточнил, что на смену ярким оттенкам, например, лимонному, пришли спокойные тона — цвета омлета или гоголь-моголя.

Ведущий шоу посоветовал носить такие вещи с чёрной одеждой, которая, по его словам, будет придавать гардеробу необходимый баланс.

Ранее, как писал NEWS.ru, Васильев заявил, что если у человека есть вкус, то модно одеться он сможет и в магазине секонд-хенд. По словам модного эксперта, в магазине подержанных вещей можно найти много хороших и достойных нарядов. Обновить гардероб, уверен он, можно даже за пять тысяч рублей.

В свою очередь ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко показала обувь, которая вышла из моды и может испортить об образе всё впечатление. Это ботильоны, которые телеведущая назвала антитрендом.