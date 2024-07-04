«Абсолютный мust have»: Рогов назвал необходимый предмет гардероба на лето Стилист Рогов назвал шорты-бермуды из денима абсолютным «мust have» на лето

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Стилист Александр Рогов назвал шорты-бермуды из денима абсолютно необходимой вещью на лето. В своем Telegram-канале он написал, что их можно сочетать с грубыми сапогами, тельняшками, футболками и жилетами.

Абсолютный мust have для лета в городе. Носите с футболками, жилетами, тельняшками, грубыми сапогами, балетками или кедами! — написал Рогов.

Стилист опубликовал снимки звезд и инфлюэнсеров, которые составили образы с шортами-бермудами. На снимках модели примерили с джинсовыми бермудами топы, широкие блузы, свитера и рубашки.

Ранее Рогов в своем Telegram-канале назвал самой модной одеждой сезона костюмы с лампасами, похожие на те, что носили герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, три полоски на брюках и толстовках сегодня «актуальны как никогда».

Кроме того, стилист считает, что красное пальто должно быть как в мужском, так и в женском гардеробе. Он назвал этот вид одежды «абсолютным мастхэвом». В подтверждение своих слов Рогов опубликовал фото образов с красным пальто. На кадрах женщины сочетали его с остроносыми сапогами на шпильках в тон и объемными серебристыми брошками, джинсами и джемперами. Мужчины составили комбинации с классическими костюмами.