USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.48 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C20:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Звёзды почтят память Высоцкого в Интернете

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

культура [ версия для печати ]

Вручение премии Фонда Владимира Высоцкого «Своя колея» пройдёт 21 января. В Театре на Таганке соберутся знаменитые коллеги, почитатели таланта барда.

Исполнять песни Владимира Высоцкого в течение вечера будут Сергей Безруков, Тамара Гвердцители, Игорь Скляр, Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, певица Зара, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал и другие. Все те, кто много лет не пропускает вечера памяти Высоцкого.

Впервые церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала, начало в 19:00. Ведущим мероприятия стал Дмитрий Харатьян.

Премия «Своя колея» учреждена в 1997 году и вручается за несколько дней до дня рождения Владимира Высоцкого. 25 января Владимиру Высоцкому исполнился бы 81 год. Курирует вручение наград сын музыканта и актёра Никита Высоцкий. Лауреатами становятся те, кому сегодня бы мог посвятить какую-либо из своих композиций Высоцкий.


самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


Лента новостей
экономика 20:36
«Газпром» построил более 20% «Северного потока — 2»
происшествия 20:36
Лондон нашёл девочку-свидетеля по делу Скрипалей
экономика 20:25
Минэнерго РФ оценило условия «Нафтогаза» по контракту
происшествия 20:24
Десять моряков погибли при пожаре в Керченском проливе
экономика 20:19
РФ хочет продлить действующий контракт по транзиту газа
Другие новости
культура 20:23
Лучшие экранизации антиутопий
Что можно ещё посмотреть киноманам, кроме «Голодных игр»
культура 18:58
Massive Attack: в каких фильмах вы могли их слышать
Их треки пленяли каждого хотя бы раз в жизни
культура 17:05
Мединский: фильм «Т-34» обгонит «Пиратов Карибского моря»
культура 13:58
Триллер «Стекло» взорвал российский прокат
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top