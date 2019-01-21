Звёзды почтят память Высоцкого в Интернете

https://news.ru/storage/news/a49d25211385479ea83da2d11bf18ece/a27c2546-7132-4710-95cf-39b0c1fed4cd_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вручение премии Фонда Владимира Высоцкого «Своя колея» пройдёт 21 января. В Театре на Таганке соберутся знаменитые коллеги, почитатели таланта барда.

Исполнять песни Владимира Высоцкого в течение вечера будут Сергей Безруков, Тамара Гвердцители, Игорь Скляр, Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, певица Зара, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал и другие. Все те, кто много лет не пропускает вечера памяти Высоцкого.

Впервые церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала, начало в 19:00. Ведущим мероприятия стал Дмитрий Харатьян.

Премия «Своя колея» учреждена в 1997 году и вручается за несколько дней до дня рождения Владимира Высоцкого. 25 января Владимиру Высоцкому исполнился бы 81 год. Курирует вручение наград сын музыканта и актёра Никита Высоцкий. Лауреатами становятся те, кому сегодня бы мог посвятить какую-либо из своих композиций Высоцкий.