Актёр Ричард Мэдден, чей герой Робб Старк скончался в третьем сезоне легендарной «Игры престолов», получил диплом почётного доктора искусств Королевской консерватории Шотландии. Учёбу 33-летний артист закончил ещё в 2007 году, но не получил тогда документ, поскольку из-за съёмок пропустил выпускной.
Я наконец-то заканчиваю учёбу, хоть и с 12-летним опозданием, — цитирует Мэддена The Scottish Sun.
Ранее News.ru сообщал, что писатель Джордж Р. Р. Мартин совместно со сценаристкой Джейн Голдман начали работу над приквелом «Игры престолов». Съёмки новой картины о мире Вестероса начались в Северной Ирландии. События предыстории будут происходить за тысячи лет до оригинальной саги. Она расскажет о том, как сказочный мир провалился в свои самые мрачные времена после золотого века героев.