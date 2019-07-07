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Российский режиссёр-документалист Владимир Двинский ушёл из жизни 5 июля текущего года, сообщила его дочь Анна Двинская. Ему было 78 лет.

<...>вечером, 5 июля, не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве, сообщу дополнительно, — написала женщина на своей странице в социальной сети Facebook. Он снял...