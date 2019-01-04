Монументальный человек

Зураб Церетели, пожалуй, самый известный в России современный художник-монументалист. В области монументального искусства он начал работать с конца 60-х годов прошлого века. Его авторству принадлежат сотни известных работ. Еще в советское время его деятельность была отмечена Ленинской премией и двумя Государственными премиями. Впрочем, многие из его работ становились объектами критики. Монумент «Дружба навеки», установленный на Тишинской площади в Москве в 1983 году в честь двухсотлетия присоединения Грузии к России получил в народе ироничное прозвище «шашлык». Ну а произведения Церетели постсоветского периода, среди которых памятник Петру первому в Москве, скульптурное оформление Манежной площади, Московского зоопарка и многие другие не критиковал только ленивый. Сам автор относится к этому с пониманием. «Любая критика – это все равно реклама. Я-то, как художник, знаю, что делаю», - сказал Церетели в одном из интервью.