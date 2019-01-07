USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent57.31 $ Bitcoin4,058.25 $
МОСКВА-7°C07:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

«Золотой глобус» за лучшие роли получили Бэйл и Колман

Оливия Колман AdMedia/Global Look Press

Оливия Колман

культура [ версия для печати ]

Кристиан Бэйл удостоен «Золотого глобуса» в номинации  «Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле». Приз за лучшую женскую роль достался Оливии Колман.

Церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.

Бэйл получил приз Ассоциации иностранной прессы Голливуда за фильм «Власть», а британка Колман — за роль королевы Елизаветы II в фильме «Фаворитка».

Ранее News.ru сообщал, что Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Певица сыграла в картине главную роль. Клип на песню Shallow собрал на YouTube около 24,5 млн просмотров.


самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
культура 06:43, 7 января 2019
Альфонсо Куарон и его фильм получили «Золотой глобус»
культура 06:43, 7 января 2019
Альфонсо Куарон и его фильм получили «Золотой глобус»
культура 05:31, 7 января 2019
Сериал об агентах КГБ получил «Золотой глобус»
Лента новостей
культура 07:49
Определены драматические победители «Золотого глобуса»
в мире 07:09
Китай подсчитал возвращённых из-за рубежа коррупционеров
культура 06:56
Леди Гага взяла «Золотой глобус» за песню Shallow
культура 06:43
Альфонсо Куарон и его фильм получили «Золотой глобус»
экономика 06:12
Амурская область активно продаёт в Китай «мёд Путина»
Другие новости
культура 07:49
Определены драматические победители «Золотого глобуса»
культура 06:56
Леди Гага взяла «Золотой глобус» за песню Shallow
культура 06:43
Альфонсо Куарон и его фильм получили «Золотой глобус»
культура 05:31
Сериал об агентах КГБ получил «Золотой глобус»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top