«Золотой глобус» за лучшие роли получили Бэйл и Колман

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Оливия Колман

Кристиан Бэйл удостоен «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле». Приз за лучшую женскую роль достался Оливии Колман.

Церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.

Бэйл получил приз Ассоциации иностранной прессы Голливуда за фильм «Власть», а британка Колман — за роль королевы Елизаветы II в фильме «Фаворитка».

Ранее News.ru сообщал, что Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Певица сыграла в картине главную роль. Клип на песню Shallow собрал на YouTube около 24,5 млн просмотров.