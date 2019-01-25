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Здание из «Служебного романа» признали памятником

Кадр из фильма «Служебный роман» «Парадиз»

Кадр из фильма «Служебный роман»

культура [ версия для печати ]

Дом в стиле модерн, построенный в 1899−1900 годах на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост в Москве, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Бывший доходный дом философа и публициста Алексея Хомякова Эльдар Рязанов выбрал для съёмок фильма «Служебный роман».

«Изначально здание было четырёхэтажным, в 1931 году надстроили ещё два этажа», — сообщается на сайте мэра столицы.

Главной особенностью здания является гранёный эркер с балконом в резном каменном ограждении. Главные фасады дома украшают пояса меандра, маски львов, пальметты, кариатиды и полуколонны.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, статистического учреждения, где работали герои фильма «Служебный роман», здесь никогда не было. В советское время здесь располагались Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота и Наркомвод. Сейчас в здании находится Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже — ресторан.

Ранее News.ru писал, что реконструкция зданий Госдумы и Совета Федерации обойдётся в 7 миллиардов рублей. Ремонтные работы будут завершены в 2020 году. На комплекс зданий Госдумы на Охотном Ряду будет потрачено 3,4 миллиарда рублей. При этом строительство нового корпуса Совета Федерации на улице Петровка в центре Москвы обойдётся еще в 2,85 миллиарда рублей. Таким образом, на реконструкцию будет потрачено в семь раз больше средств, чем предполагалось ранее. Деньги на проведение работ будут выделены из федерального бюджета. Кроме того, ещё 1 миллиард рублей планируется потратить на реконструкцию архитектурного памятника «Палаты Троекуровых» на Охотном Ряду. Там разместятся два комитета нижней палаты российского парламента. Средства будут выделены из бюджета Москвы.


#фильм #памятник
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