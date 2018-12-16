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Юрию Николаеву 70 лет

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

культура [ версия для печати ]
Популярный телеведущий в фотогалерее News.ru

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. По окончании школы в 1965 году поступил в ГИТИС. После института пять лет работал актёром в театре им. Пушкина, снялся в нескольких кинофильмах. Работа на телевидении поначалу была для Юрия Николаева дополнительной подработкой. Но в 1975 году, став ведущим передачи «Утренняя почта», он оставил театр и полностью посвятил себя работе на телевидении. Программа «Утренняя почта» стала одной из самых популярных в стране и просуществовала до 1991 года. Помимо «Утренней почты» Николаев вёл и другие музыкальные программы: «Голубой огонёк», «Песня года», фестивали песни из Юрмалы. В постсоветское время Николаев был ведущим целого ряда программ: «Утренняя звезда», «Большая перемена», «ДОстояние РЕспублики», «Честное слово» и других.


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