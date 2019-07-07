ЮНЕСКО приняло решение включить памятники древнего Пскова в Список всемирного наследия.
Во время 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации, которая проходит в Баку, председательствующий на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил российскую делегацию с внесением данной номинации в список, передаёт
Номинированные Россией памятники включают 17 объектов. В их число входят примеры крепостного зодчества — Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, псковские храмы XII — XVII веков, построенные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции. Также к ним относятся образцы гражданских зданий XVII века: каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского Кремля.
Ранее News.ru писал, что город Вавилон, находящийся в Ираке недалеко от Багдада, был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Страна на протяжении нескольких десятков лет добивалась для древнего города этого высокого статуса.