https://static.news.ru/photo/95926506-b6bb-11e9-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Российский исполнитель Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть музыканта Вилли Токарева. По его словам, эта скорбная новость привела его в состояние шока.

Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили, — сообщил он в беседе с РЕН ТВ .

Он отметил, что Токарев всегда был для него примером, и смерть артиста станет настоящей потерей для целого поколения людей.

Ранее стало известно о причине смерти шансонье. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 2 июля музыкант почувствовал себя плохо и был госпитализирован в один из столичных медцентров. Исполнитель ушёл из жизни на 85-м году жизни. О времени и дате прощания пока не сообщается, писал News.ru.