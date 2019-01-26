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Warner Bros. объявила дату релиза нового фильма Нолана

Кристофер Нолан Panoramic/Global Look Press

Кристофер Нолан

культура [ версия для печати ]

Компания Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма Кристофера Нолана. Премьера намечена на 17 июля 2020 года.

Кроме того, что это будет крупномасштабный проект, о ленте ничего не известно. Сюжет держится в тайне, сообщает The Hollywood Reporter. Издание отмечает, что Нолан склонен готовить выход картин к июлю. Так было с «Тёмным рыцарем» 2008 года, фильмом «Начало» 2010 года с Леонардо Ди Каприо, картиной «Восстание тёмного рыцаря» 2012 года и лентой «Дюнкерк» 2017 года. Последняя получила три премии «Оскар».

Ранее News.ru писал о съёмках картины «Начало». Так, Майкл Кейн рассказал, как режиссёру пришлось учить актёров отделять реальность от фантазий главного героя в процессе съёмок.


#кино #ГОЛЛИВУД #кристофернолан
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