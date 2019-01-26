Warner Bros. объявила дату релиза нового фильма Нолана

Компания Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма Кристофера Нолана. Премьера намечена на 17 июля 2020 года.
Кроме того, что это будет крупномасштабный проект, о ленте ничего не известно. Сюжет держится в тайне, сообщает The Hollywood Reporter. Издание отмечает, что Нолан склонен готовить выход картин к июлю. Так было с «Тёмным рыцарем» 2008 года, фильмом «Начало» 2010 года с Леонардо Ди Каприо, картиной «Восстание тёмного рыцаря» 2012 года и лентой «Дюнкерк» 2017 года. Последняя получила три премии «Оскар».
Ранее News.ru писал о съёмках картины «Начало». Так, Майкл Кейн рассказал, как режиссёру пришлось учить актёров отделять реальность от фантазий главного героя в процессе съёмок.