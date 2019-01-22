Выживет только артхаус: лучшие фильмы Джима Джармуша

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Кадр из фильма «Сломанные цветы»

Хипстеры считают его «своим»

Независимое кино невозможно представить без главного эстета и сноба Джима Джармуша. Одним из самых известных его фильмов принято считать вампирскую драму «Выживут только любовники», которую сам режиссёр почему-то охарактеризовал, как «комедию». 22 января Джеймс Роберт «Джим» Джармуш отмечает свой 66-й день рождения, а значит, самое время вспомнить другие его работы.

«Ночь на Земле», 1991

Все мы много раз вызывали такси и сообщали друзьям: «Скоро буду». И никогда не допускали, как справедливо отметил Джармуш, что самое важное в этом — не конечный пункт назначения, а сама поездка в такси, не цель, а путь к цели. «Ночь на Земле» — именно такая «дорожная история», которая разворачивается в пяти разных городах мира в самое интересное время суток — глубокой ночью. Это пять никак не связанных новелл, одна — смешная до колик в животе, другая — грустная, третья — философская и так далее. Джармуш так вдохновился идеей с такси, что написал сценарий за восемь дней. Фильм 1991 года смотрится очень современно, потому что затрагивает вечные темы. Это, пожалуй, один из немногих фильмов Джармуша, где его фирменное затянутое повествование оправдано самим временем суток: такие томные ленивые беседы возможны только ночью.

«Более странно, чем в раю», 1984

Чёрно-белый фильм о том, как скучна жизнь венгерского эмигранта в Нью-Йорке. Могла быть, если бы не свалившаяся на голову кузина, приехавшая с малой родины навестить тётю. Нежданную гостью, кстати, зовут Ева (привет, «Выживут только любовники»!). Картина считается шедевром и внесена в Национальный реестр фильмов США, имеющих культурное, историческое или художественное значение. Это кино стоит смотреть, чтобы понять, с чего начинал Джармуш и как стал тем, кем стал.

«Мертвец», 1995

Молоденький застенчивый бухгалтер (Джонни Депп) выходит из зоны комфорта вместе с таинственным попутчиком: индейцем по имени Никто (привет, Кастанеда). Они отправляются в странное путешествие подальше от инфернальных городов к мекке индейцев. Любопытно, что действие как бы происходит во второй половине 19 века, а на самом деле Джармуш хотел убить двух зайцев и показать одновременно «лихие» 70-е с длинноволосыми бродягами-хиппи.

«Сломанные цветы», 2005

Трагикомедия и роуд-муви (да что ты будешь делать!) с Биллом Мюрреем в главной роли. Главный «охотник за привидениями» отправляется в гости к «бывшим», после расставания с очередной пассией. Его цель — найти сына, сам он, может, и не стал бы этим заниматься, если бы не друг, повёрнутый на детективах. Среди других работ Джармуша считается мейнстримом, зато здесь есть добротная сюжетная линия. Попытки Джармуша стать «нормальным» были оценены Гран-при Каннского кинофестиваля.

«Пёс-призрак: Путь самурая» (1999)

Пародию на гангстерские фильмы стоит посмотреть, чтобы понять, откуда растут ноги у моды на всё японское. После Джармуша японскую тему подхватили Квентин Тарантино, София Кополла, Роб Маршалл и многие другие режиссёры. Грубо говоря, Джармуш снял боевик, а если разобраться — пародию.