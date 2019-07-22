https://static.news.ru/photo/2605de60-aca3-11e9-905d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот HBO/youtube.com

НВО опубликовал первый трейлер исторической драмы «Екатерина Великая». Мини-сериал будет состоять из четырех эпизодов. Роль главной героини исполняет британская актриса Хелен Миррен.

Лауреат Оскара Хелен Миррен играет в «Екатерине Великой» роль буйного монарха и политика, правившей Российской империей и позволившей ей занять свое место в мире XVIII веке, — говорится в описании к ролику на YouTube.

Сам трейлер открывается словами главной героини о том, что в молодости она мечтала о свободе, но обстоятельства сложились по-другому. Судя по ролику, в сериале нашлось место и баталиям и любовной линии.

Дата премьеры пока не известна.

Ранее News.ru писал о приезде Хелен Миррен в Россию в марте 2019 года. В Москву она прилетела в качестве гостя премии BraVo, церемония награждения лауреатов которой проходит в Большом театре. На красную дорожку актриса вышла с медалью своего деда, Петра Миронова. Он был военным инженером, служил в Русском правительственном комитете в Лондоне. Миронов не принял революцию и остался в Великобритании.