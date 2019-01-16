Все билеты на Rammstein в России распроданы

https://news.ru/storage/news/33cc772b792931584f1a5f85cba64b24/0a146990-4351-44b9-a686-3ced750f74cf_850.jpg Ulrich Stamm/imago stock&people/Global Look Press

Агентство, занимающееся организацией концертов культовой немецкой рок-группы Rammstein в Москве и Санкт-Петербурге, заявило, что все билеты на шоу распроданы.

«Совсем недавно мы анонсировали стадионный концерт коллектива в поддержку долгожданного нового альбома. И сегодня, более чем за полгода до выступления Rammstein в Петербурге, мы объявляем Sold Out! Это беспрецедентное событие в концертной сфере страны!» — говорится в сообщении компании NCA во «ВКонтакте».

Все билеты на выступление в столице были проданы ещё в ноябре. Тилль Линдеманн и компания «зажгут» на «ВТБ Арене» 29 июля 2019 года. 2 августа группа выступит на стадионе «Санкт-Петербург».

Как писал News.ru ранее, певица Светлана Лобода озадачила поклонников двусмысленной фотографией в Instagram с вокалистом группы Rammstein. На снимке музыкант в медицинском халате и маске приобнимает исполнительницу, которая сидит на больничной койке.