Мединский предлагает изменить контент в школах искусств

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает необходимым расширить линейку программ преподавания в российских школах искусств. По его мнению, не нужно сосредотачиваться на узких профессиональных дисциплинах.
Крен в этой сфере в последние годы выглядит очевидным. Об этом он заявил во время встречи с главами министерств культуры Дальневосточного федерального округа во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Политик отметил, что широкая дискуссия по поводу контента и содержания программ школ искусств идёт в настоящий момент в Москве.
«Меня все убеждают, что необходима предпрофпрограмма. А в итоге ребёнок со второго класса сбегает из музыкальной школы под давлением сольфеджио, теоретических дисциплин. И никогда он ни на чём не научится играть», — сказал глава министерства.
Он вспомнил детство, когда четыре года учился играть на аккордеоне, но в итоге бросил, поскольку профстандарты тогда были другие, «но подходы были те же».
Ранее News.ru писал, что Мединский подверг резкой критике задержки в строительстве культурного центра на острове Русский во Владивостоке. Руководитель Минкульта заявил, что не видел «более безобразной ситуации за семь лет работы» на нынешнем посту.