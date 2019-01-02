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Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети

Владимир Дыховичный facebook.com/dihovichny

Владимир Дыховичный

культура [ версия для печати ]

Причиной смерти актёра Владимира Дыховичного могли стать наркотики. Об этом сообщил публицист Кирилл Шулика.

«Умер актёр Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого „Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного“) и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики», — написал Шулика в Facebook.

Как сообщал News.ru, актёр Владимир Дыховичный ушёл из жизни в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».


#смерть #АКТЕР
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