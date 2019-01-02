Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети

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Владимир Дыховичный

Причиной смерти актёра Владимира Дыховичного могли стать наркотики. Об этом сообщил публицист Кирилл Шулика.

«Умер актёр Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого „Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного“) и племянник Алексея Венедиктова. Причина смерти — наркотики», — написал Шулика в Facebook.

Как сообщал News.ru, актёр Владимир Дыховичный ушёл из жизни в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».