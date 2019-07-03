Новым гендиректором музея Москвы стала Анна Трапкова. До назначения на пост она являлась одним из руководителей музея современного искусства «Гараж».
По данным столичного департамента культуры, Трапкова — культуролог, окончила Российский государственный гуманитарный институт по специальности «Теория и история культуры», а также институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», пишет
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобороны рассмотреть возможность создания музея Щукиных в Москве. Ведомствам надлежит решить этот вопрос при участии представителей экспертного сообщества в срок до 1 сентября 2019 года.