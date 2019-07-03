https://static.news.ru/photo/f1fe513c-9d76-11e9-8c8f-fa163e074e61_1024.jpg Музей Москвы Фото: mosmuseum/facebook.com

Новым гендиректором музея Москвы стала Анна Трапкова. До назначения на пост она являлась одним из руководителей музея современного искусства «Гараж».

По данным столичного департамента культуры, Трапкова — культуролог, окончила Российский государственный гуманитарный институт по специальности «Теория и история культуры», а также институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобороны рассмотреть возможность создания музея Щукиных в Москве. Ведомствам надлежит решить этот вопрос при участии представителей экспертного сообщества в срок до 1 сентября 2019 года.