https://static.news.ru/photo/ab50bf4a-aa64-11e9-97dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Igor Lopatonok

Президент России Владимир Путин во время интервью с режиссёром Оливером Стоуном рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери. После этого кинодеятель обратился к главе государства с просьбой провести обряд и с его ребёнком.

Рассказывая о просьбе Медведчука, Путин отметил, что «в нашей православной традиции отказываться нельзя» и «быть крёстным отцом всегда большая честь», передаёт РИА Новости .

В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери, — сказал после этого Стоун.

Он отметил, что его 22-летняя дочь воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».

Также Стоун поинтересовался у Путина, скольких людей он успел окрестить за свою жизнь. В ответ на это президент России отметил, что их единицы, уклонившись от указания точной цифры.

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».