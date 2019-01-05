Вишневский заканчивает сиквел «Одиночества в Сети»

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Януш Вишневский

Польский писатель Януш Леон Вишневский планирует в феврале закончить работу над продолжением книги «Одиночество в Сети». Первый роман был написан в 2001 году.

По словам автора, героем книги станет Якуб — сын героев первой книги. Он отметил, что уже подписал договор с российским издательством АСТ, которое планирует выпустить книгу в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что более 4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета РФ на строительство библиотек по всей стране. Они получат доступ в Интернет и пополнятся современными изданиями самой различной литературы.