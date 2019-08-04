Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть шансонье Вилли Токарева. По его словам, музыкант был для него символом шансона, поэтому известие о смерти вызвало у него искреннюю грусть.

Конечно, мы были знакомы и работали вместе. Для нас он был символом шансона. «Небоскрёб, небоскрёб, а я маленький такой» — эти строки мне запомнились, можно сказать, с детства, — вспомнил...