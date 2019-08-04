Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тамара Гвердцители крайне огорчена известием о смерти российского певца Вилли Токарева. Как рассказала News.ru певица, они встречались на концертах — «редко, но бывало». Творчество Токарева не могло пройти мимо — каждый российский человек слышал его песни, а многие знают их наизусть.

Печальную весть о кончине Вилли Ивановича певица узнала от News.ru и с трудом смогла скрыть шок.

Кошмарное известие. Это просто ужасно. Мы все его уважали и любили, это целая эпоха в нашей жизни. Вилли Токарев был в каком-то смысле символом эмиграции. Очень печально, что такие люди уходят. Приношу глубокие соболезнования его родным и близким.

Тамара Гвердцители

певица

Вилли Токарев скончался 4 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Новость о его смерти подтвердил сын шансонье Антон Токарев.

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