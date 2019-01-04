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Вася Ложкин признался в любви к творчеству Церетели

Вася Ложкин Андрей Любимов/АГН «Москва»

Вася Ложкин

культура [ версия для печати ]

Художник Вася Ложкин рассказал, что ему нравится то, что делает скульптор Зураб Церетели. Так, он может часами смотреть и наслаждаться скульптурой Петра Первого, которая стоит в Москве-реке.

Работы монументалиста он назвал очень крутыми, передаёт НСН.

Ложкин признался, что хотел бы тоже иметь собственный музей, медали, ордена и большое количество средств.

«Я готов к таким же масштабным проектам, но не уверен, что хватит денег, ума, таланта. Если говорить серьёзно, мне кажется, что талант — самое главное в творчестве. Не везение и не трудолюбие. Талант всегда виден, его невозможно скрыть, и он пробьёт себе дорогу», — сказал художник.

Ранее News.ru сообщал, что московские власти хотят взыскать с Церетели полмиллиона рублей за снос самовольных пристроек к мастерским, где у него располагаются торговые точки. С иском обратилась префектура Западного округа столицы, которая потратила свои средства на исполнение решения суда о сносе на Брянской улице.


#ВасяЛожкин #церетели
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