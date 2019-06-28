https://static.news.ru/photo/3c132920-99b0-11e9-919a-fa163e074e61_1024.jpg «Положение во гроб» Питер Пауль Рубенс. 1611-1612 Фото: Raphael/wikimedia.org

Картина-эскиз «Положение во гроб» из музея Свердловской области, считавшаяся долгое время копией Питера Рубенса, оказалась оригинальной работой нидерландского художника. Подлинность полотна, хранящегося в Ирбитском музее изобразительных искусств, подтвердили эксперты Эрмитажа.

Подозрение о том, что эскиз является подлинной работой Рубенса, появилось у нас во время реставрации картины в 2016–2017 годах. Несколько дней назад мы получили, пока что устное, подтверждение о подлинности, — приводит ТАСС слова директора ирбитского музея Валерия Карпова.

Это работа раннего Рубенса, написана она была в 1601 году в Италии и является эскизом к большой картине «Положение во гроб».

Полотно раньше хранилось в Эрмитаже. В 1976 году его подарили ирбитскому музею.

Ранее News.ru писал, что знаменитая картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», вероятно, является подделкой. Это одно из самых дорогих произведений искусства в истории: в 2017 году она была продана на аукционе за $450 млн. Однако искусствовед Бен Льюис уверен, что Национальная галерея Лондона сознательно ввела участников торгов в заблуждение, не сообщив, что специалисты не единодушны в оценке подлинности произведения.

Из пяти оценщиков только двое признали, что полотно настоящее, один заявил, что оно поддельное, оставшиеся не смогли однозначно ответить на этот вопрос.