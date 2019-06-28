Картина-эскиз «Положение во гроб» из музея Свердловской области, считавшаяся долгое время копией Питера Рубенса, оказалась оригинальной работой нидерландского художника. Подлинность полотна, хранящегося в Ирбитском музее изобразительных искусств, подтвердили эксперты Эрмитажа.
Подозрение о том, что эскиз является подлинной работой Рубенса, появилось у нас во время реставрации картины в 2016–2017 годах. Несколько дней назад мы получили, пока что устное, подтверждение о подлинности, — приводит ТАСС слова директора ирбитского музея Валерия Карпова.
Это работа раннего Рубенса, написана она была в 1601 году в Италии и является эскизом к большой картине «Положение во гроб».
Полотно раньше хранилось в Эрмитаже. В 1976 году его подарили ирбитскому музею.
Ранее News.ru писал, что знаменитая картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», вероятно, является подделкой. Это одно из самых дорогих произведений искусства в истории: в 2017 году она была продана на аукционе за $450 млн. Однако искусствовед Бен Льюис уверен, что Национальная галерея Лондона сознательно ввела участников торгов в заблуждение, не сообщив, что специалисты не единодушны в оценке подлинности произведения.
Из пяти оценщиков только двое признали, что полотно настоящее, один заявил, что оно поддельное, оставшиеся не смогли однозначно ответить на этот вопрос.