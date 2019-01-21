В учреждениях культуры могут появиться президенты

https://news.ru/storage/news/25d5d0b9168e027d378aab36de43e810/c237f118-2193-44eb-93cd-c85b35a5a38c_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Министерстве культуры РФ предложили закрепить должность президента в музыкальных школах, библиотеках и других культурных учреждениях. Законопроект планируется внести в правительство в мае, а в сентябре — в Госдуму.

«В частности, в целях признания заслуг деятелей культуры документ дополняет "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" новой статьёй, которая предусматривает возможность введения в организациях культуры должности президента по аналогии со сферой образования», — заявили в ведомстве «Парламентской газете».

По мнению члена комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергея Боярского, институт президентства является логичным вариантом для людей, внёсших большой вклад в сферу культуры и искусства.

Как ранее писал News.ru, министр культуры РФ Владимир Мединский считает необходимым расширить линейку программ преподавания в российских школах искусств. По его мнению, не нужно сосредотачиваться на узких профессиональных дисциплинах.