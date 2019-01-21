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В учреждениях культуры могут появиться президенты

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

культура [ версия для печати ]

В Министерстве культуры РФ предложили закрепить должность президента в музыкальных школах, библиотеках и других культурных учреждениях. Законопроект планируется внести в правительство в мае, а в сентябре — в Госдуму.

«В частности, в целях признания заслуг деятелей культуры документ дополняет "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" новой статьёй, которая предусматривает возможность введения в организациях культуры должности президента по аналогии со сферой образования», — заявили в ведомстве «Парламентской газете».

По мнению члена комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергея Боярского, институт президентства является логичным вариантом для людей, внёсших большой вклад в сферу культуры и искусства.

Как ранее писал News.ru, министр культуры РФ Владимир Мединский считает необходимым расширить линейку программ преподавания в российских школах искусств. По его мнению, не нужно сосредотачиваться на узких профессиональных дисциплинах.


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