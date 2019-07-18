https://static.news.ru/photo/99533b2e-a9ec-11e9-b0e7-fa163e074e61_1024.jpg Инна Чурикова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Медики НИИ имени Склифосовского, куда госпитализировали Инну Чурикову, рассказали о состоянии здоровья актрисы. Как пояснили в справочной службе клиники, артистка находится в реанимации, её состоянии врачи оценивают как тяжёлое.

Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжёлое, — подтвердил источник ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что актёр Александр Михайлов, игравший с Инной Чуриковой в спектакле, рассказал, что артистка споткнулась и упала на сцене. В результате у неё зафиксированы переломы двух рёбер.