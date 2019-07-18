Медики НИИ имени Склифосовского, куда госпитализировали Инну Чурикову, рассказали о состоянии здоровья актрисы. Как пояснили в справочной службе клиники, артистка находится в реанимации, её состоянии врачи оценивают как тяжёлое.
Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжёлое, — подтвердил источник ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что актёр Александр Михайлов, игравший с Инной Чуриковой в спектакле, рассказал, что артистка споткнулась и упала на сцене. В результате у неё зафиксированы переломы двух рёбер.