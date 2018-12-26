В Махачкале сорвали премьеру корейского фильма

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Кадр из фильма Love Yourself

Не прошло и полугода после отмены в Дагестане концерта Егора Крида, как разгорелся очередной скандал уже вокруг других исполнителей. На этот раз местные «блюстители порядка» возмутились планами кинотеатра Cinema Hall показать фильм о корейском бойз-бэнде BTS и добились отмены мероприятия.

Поп-группа, состоящая из семи молодых людей, собрала недавно олимпийский стадион в Сеуле, запись концерта впоследствии легла в основу фильма Love Yourself. По просьбам многочисленных поклонников фильм покажут в российских городах, где наберётся более 100 желающих посмотреть киноленту. Одним из таких городов стала Махачкала: в местную группу вступили более 800 арми — так называют себя поклонники музыкального коллектива.

Однако в соцсетях и местных пабликах сразу же начали распространяться предупреждения и даже угрозы. «Блюстители нравственности» объявили, что не разрешат показывать в кинотеатре «фильм про семь корейских гомосеков», в конце концов руководство заведения пошло на попятную. Как рассказали «Ъ» кассиры Cinema Hall, им поступило указание заморозить продажу билетов.

В ноябре в Махачкале сорвали фестиваль аниме AniDag, а его организатора Саида Турчалова задержали. В начале осени в Дагестане отменили запланированное выступление российского исполнителя Егора Крида, также из-за угроз в адрес организаторов концерта.