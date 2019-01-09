В «Игре престолов» снимется звезда «Гарри Поттера»

https://news.ru/storage/news/d32d98b07b16093c731b97b116e1a0c5/b422de46-1e92-4558-8e39-a55b8a678954_850.jpg Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеканал HBO раскрыл карты и назвал актёров предстоящего приквела культовой саги «Игра престолов». Одну из главных ролей в фильме исполнит молодой Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по седьмому фильму о Гарри Поттере, «Фантастическим тварям» и «Сумеркам».

Помимо британского актёра, в приквеле «Игры престолов» поклонники встретят Наоми Аки из «Доктора Кто», Джорджи Хенли из «Хроник Нарнии» и Тоби Регбо, который сыграл в «Фантастических тварях» молодого Альбуса Дамблдора. Так что у фанатов «Игры престолов» будет уникальная возможность получше разглядеть звёзд другого фэнтезийного блокбастера в приквеле любимого сериала.

Пилотный эпизод «Игры престолов» снимает режиссёр сериалов «Декстер» и «Джессика Джонс» Си Джей Кларксон, уточнили в HBO. Дату выхода приквела на телеканале пообещали сообщить чуть позже.

7 января телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов». Его премьера должна состояться в апреле 2019 года.

В ролике, рассказывающем о сериалах этого года, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов»: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.

О самых долгожданных сериалах 2019 года читайте в материале News.ru.