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В «Игре престолов» снимется звезда «Гарри Поттера»

Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Телеканал HBO раскрыл карты и назвал актёров предстоящего приквела культовой саги «Игра престолов». Одну из главных ролей в фильме исполнит молодой Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по седьмому фильму о Гарри Поттере, «Фантастическим тварям» и «Сумеркам».

Помимо британского актёра, в приквеле «Игры престолов» поклонники встретят Наоми Аки из «Доктора Кто», Джорджи Хенли из «Хроник Нарнии» и Тоби Регбо, который сыграл в «Фантастических тварях» молодого Альбуса Дамблдора. Так что у фанатов «Игры престолов» будет уникальная возможность получше разглядеть звёзд другого фэнтезийного блокбастера в приквеле любимого сериала. 

Пилотный эпизод «Игры престолов» снимает режиссёр сериалов «Декстер» и «Джессика Джонс» Си Джей Кларксон, уточнили в HBO. Дату выхода приквела на телеканале пообещали сообщить чуть позже. 

7 января телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов». Его премьера должна состояться в апреле 2019 года. 

В ролике, рассказывающем о сериалах этого года, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов»: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.

О самых долгожданных сериалах 2019 года читайте в материале News.ru. 


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