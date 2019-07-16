https://static.news.ru/photo/52ea4b10-a7d9-11e9-8c30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/ansamble_vaynahinstagram.com/ansamble_vaynah

Министерство культуры Чечни разыскивает в Интернете «псевдоартистов». В ведомстве недовольны тем, как они представляют культуру республики в социальных сетях.

На передовой борьбы за нравственные ценности — лично глава Минкультуры Хож-Бауди Дааев. Он готов проводить разъяснительную работу едва ли не с каждым исполнителем, сообщает ГТРК « Грозный ».

Министр уверен, что местные артисты — это прежде всего строгий наряд и скромное исполнение, а манеры артистов-любителей противоречат нормам, установленным в чеченском обществе, способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и портят имидж республики.

Это, впрочем, не мешает набирать клипам «псевдоартистов» сотни тысяч просмотров в соцсетях.

По словам Дааева, в Чечне по поручению главы региона Рамзана Кадырова уже несколько лет действует специальная комиссия. Она проверяет слова песен, аккомпанемент и другие характеристики номеров. Только после одобрения композиции членами комиссии она может выйти в народ, подчеркнул министр.

Благодаря этому чётко выстроенному механизму удаётся сохранить исконно чеченский образ и скромность исполнения песен и танцев, выразил уверенность министр. По его мнению, задача настоящего артиста — не только завоевать любовь публики многолетним трудом, но и создать и поддержать имидж всего народа.

Дааев также высказал мнение, что чеченские девушки, знающие о строгих нравах своего народа, не должны выступать за пределами республики, и пообещал продолжить работу по выявлению «интернет-артистов».

Ранее, как писал News.ru, певец Стас Михайлов отменил концерты в Грозном и Махачкале. Это было связано с неисполнением местными организаторами своих обязательств.