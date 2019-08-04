Певица Любовь Успенская одной из первых из российских звёзд отреагировала на смерть звезды шансона Вилли Токарева. По её словам, музыкант обладал колоссальной энергетикой и его уход из жизни стал для неё полной неожиданностью.
Я не верю, что это могло случиться, потому что он настолько был крепкий и здоровый, и когда я последний раз с ним виделась, я спросила: «Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте?». А он мне говорил: «Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
Исполнитель умер на 85-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердил сын Антон Токарев. По предварительным данным, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.
Ранее случившееся прокомментировал российский исполнитель Михаил Шуфутинский. Он заявил, что эта скорбная новость привела его в состояние шока, писал News.ru.