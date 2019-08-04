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Российский исполнитель Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть музыканта Вилли Токарева. По его словам, эта скорбная новость привела его в состояние шока.

Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили, — сообщил он в беседе с РЕН ТВ. Он отметил, что Токарев всегда был для...