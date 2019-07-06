Российский режиссёр-документалист Владимир Двинский ушёл из жизни 5 июля текущего года, сообщила его дочь Анна Двинская. Ему было 78 лет.
<...>вечером, 5 июля, не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве, сообщу дополнительно, — написала женщина на своей странице в социальной сети
Он снял свыше 50 документальных и научно-популярных картин. Являлся действительным членом академии кинематографических искусств «Ника», председателем правления Московского еврейского культурно-просветительного общества (МЕКПО). Кроме того, Двинский входил в КиноСоюз с момента его основания.
Ранее News.ru сообщал, что сценарист, режиссёр и актёр Василий Панин умер в Боткинской больнице Москвы, ему было 83 года.