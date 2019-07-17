https://static.news.ru/photo/2f6e8f50-a8b2-11e9-8ce5-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Прохоров Фото: скриншот Фильмы и сериалы. Золотая коллекция/youtube

Советский и российский актёр и режиссёр Юрий Прохоров ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Прощание с мэтром состоится 19 июля в Храме Петра и Павла в столичном Лефортово.

16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Прохорова Юрия Николаевича, — сообщил скорбную новость Союз кинематографистов РФ на своём официальном сайте .

Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года в г. Пушкино (Подмосковье). Учился на актёрском отделении Горьковского театрального училища, которое окончил в 1967 году. В 1967-1971 гг. служил в Севастопольском драматическом театре им. Луначарского.

На его счету свыше 20 ролей в кино. В качестве второго режиссёра он сотрудничал с коллегами по цеху Виктором Титовым («Здравствуйте, я ваша тётя», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!»), Владимиром Мотылем («Расстанемся — пока хорошие», «Несут меня кони»), Игорем Масленниковым («Что сказал покойник») и многими другими.

Ранее News.ru сообщал, что актриса театра Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни. Женщина работала в театре с 1980 года. Она сыграла в спектаклях «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души» и «Похождение бравого солдата Швейка». В 2014 году была награждена медалью «За трудовую доблесть».