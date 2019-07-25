https://static.news.ru/photo/6ba917b6-aee2-11e9-8522-fa163e074e61_1024.jpg Усадьба Голицыных в Знаменском переулке Фото: Shakko/wikimedia.org

Руководство издательского дома «Красная звезда» решило продать комплекс типографских зданий на территории бывшей усадьбы Голицыных, расположенной возле станции метро «Боровицкая».

На торги выставлен земельный участок площадью около 0,17 гектара с четырьмя нежилыми зданиями общей площадью 4 тысячи квадратных метров, — сообщает организатор аукциона «РТС-Тендер»

Начальная цена лота — 840 млн рублей. Аукцион пройдёт 29 августа, информирует РИА Новости .

Историческая усадьба князей Голицыных находится недалеко от Александровского сада и Кремля по Староваганьковскому переулку, 17. Первыми известными владельцами территории была дворянская семья Аладьиных, а уже после них усадьба перешла в собственность рода Голицыных. В 1876 году главный дом перестроили и организовали меблированные квартиры, одну из которых в 1880-е годы снимал Ипполит Карлович Альтани — главный дирижер Императорского Большого театра. В 1883 году владельцем усадьбы стал журналист, писатель и владелец популярной газеты «Московский листок» Николай Иванович Пастухов. Он открыл своё типографское здание, которое закрыли в 1918 году за контрреволюционную пропаганду.

Вскоре помещения отдали «Красной газете», которую сменила газета «Беднота». Бывшая усадьба Голицыных отражена в романе «Мастер и Маргарита». Именно здесь Михаил Булгаков «поселил» неких незадачливых служащих, подвергшихся влиянию гастролирующих фокусников, после чего начавших распевать без перерыва «Славное море, священный Байкал».

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец поручила главам российских регионов провести ревизию заброшенных исторических усадеб. Это необходимо, чтобы внести их в единый реестр для дальнейшего восстановления. Нести финансовые издержки зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, предложат частным собственникам, писал News.ru.