Уральских кинематографистов пригласили в Канны

https://news.ru/storage/news/81f4130b2fe40f308dc6a528b992a863/0922c6a7-ee5a-4a4a-ada8-e2f73b04e0c4_850.jpg youtube.com/кадр из фильма "Интервью"

Уральской команде Red Pepper Film, в 2018 году снявшей короткометражный фильм «Интервью» с актёром Алексеем Серебряковым, предложили подать заявку на участие в Каннском кинофестивале. Но для этого, нужно удалить набравшую миллионы просмотров киноработу из открытого доступа в сети.

«Сначала нам позвонила команда, которая занималась продвижением фильмов Андрея Звягинцева, они предложили сделать фильм-интервью, чтобы попробовать отправлять нашу картину на различные международные фестивали. А потом позвонила женщина из Франции, которая рассказала, что перевела наш фильм на французский язык и показала его комиссии, участвующей в отборе шорт-листов на Каннский кинофестиваль. Фильм им понравился, и нам предложили сделать заявку на участие в кинофестивале», — цитирует ТАСС режиссёра Ивана Соснина.

Для участия в подаче заявок создателям фильма нужно убрать картину из открытого доступа. По словам Соснина, он испытывает двоякие чувства, «потому что уже выложили фильм, получили хорошие оценки и рецензии».

В картине рассказывается история девушки, которая живет с матерью и никогда не видела своего отца. В студенческие годы она его находит и, притворяясь журналистом, берет интервью.

Отца главной героини фильма сыграл Алексей Серебряков, а его дочь — Марина Васильева, которая снималась в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Как писал News.ru, драма российско-казахстанского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка» вошла в шорт-лист из девяти кандидатов в номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января 2019 года, а вручение премии состоится 24 февраля.