Уральских кинематографистов пригласили в Канны

Уральской команде Red Pepper Film, в 2018 году снявшей короткометражный фильм «Интервью» с актёром Алексеем Серебряковым, предложили подать заявку на участие в Каннском кинофестивале. Но для этого, нужно удалить набравшую миллионы просмотров киноработу из открытого доступа в сети.
«Сначала нам позвонила команда, которая занималась продвижением фильмов Андрея Звягинцева, они предложили сделать фильм-интервью, чтобы попробовать отправлять нашу картину на различные международные фестивали. А потом позвонила женщина из Франции, которая рассказала, что перевела наш фильм на французский язык и показала его комиссии, участвующей в отборе шорт-листов на Каннский кинофестиваль. Фильм им понравился, и нам предложили сделать заявку на участие в кинофестивале», — цитирует ТАСС режиссёра Ивана Соснина.
Для участия в подаче заявок создателям фильма нужно убрать картину из открытого доступа. По словам Соснина, он испытывает двоякие чувства, «потому что уже выложили фильм, получили хорошие оценки и рецензии».
В картине рассказывается история девушки, которая живет с матерью и никогда не видела своего отца. В студенческие годы она его находит и, притворяясь журналистом, берет интервью.
Отца главной героини фильма сыграл Алексей Серебряков, а его дочь — Марина Васильева, которая снималась в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Как писал News.ru, драма российско-казахстанского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка» вошла в шорт-лист из девяти кандидатов в номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января 2019 года, а вручение премии состоится 24 февраля.