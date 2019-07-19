Актриса Инна Чурикова, которая была госпитализирована после падения со сцены, пошла на поправку. Самочувствие артистки постепенно улучшается. Об этом рассказал её супруг режиссёр Глеб Панфилов.
Я не берусь комментировать. Но она идёт на поправку постепенно, — сообщил он
ТАСС.
Она упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Её доставили в НИИ имени Склифосовского, где врачи диагностировали у неё перелом рёбер.
Ранее News.ru писал, что артистку перевели из реанимации в обычную палату. Чурикову определили в отделение острых эндотоксикозов. Её состоянии медики оценивают как средне тяжёлое.