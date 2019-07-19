https://static.news.ru/photo/255826a4-aac2-11e9-ad17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Инна Чурикова, которая была госпитализирована после падения со сцены, пошла на поправку. Самочувствие артистки постепенно улучшается. Об этом рассказал её супруг режиссёр Глеб Панфилов.

Я не берусь комментировать. Но она идёт на поправку постепенно, — сообщил он ТАСС .

Она упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Её доставили в НИИ имени Склифосовского, где врачи диагностировали у неё перелом рёбер.

Ранее News.ru писал, что артистку перевели из реанимации в обычную палату. Чурикову определили в отделение острых эндотоксикозов. Её состоянии медики оценивают как средне тяжёлое.