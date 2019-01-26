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Уолтер Уайт вернётся в сиквеле сериала «Во все тяжкие»

Ben Leuner/AMC/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Фильм, который станет продолжением легендарного сериала «Во все тяжкие», получит название Greenbrier.

Съёмки картины начнутся уже в январе 2019 года, передаёт Revenge of The Fans. Сюжет фильма будет развиваться вокруг главных героев сериала — Уолтера Уайта в исполнении Брайана Крэнстона и Джесси Пинкмана, которого сыграл Аарон Пол. Кроме них, в сиквеле снимутся Кристен Риттер (Джейн), Джонатан Бэнкс (Майк), Чарльз Бэйкер (Тощий Питт) и другие.

Ранее News.ru писал о том, что немецкая продюсерская компания Constantin Film в сотрудничестве с Netflix приступила к созданию полноценного сериала по мотивам серии Resident Evil. Проект должен расширить вселенную ужастика и углубить существующую мифологию.


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