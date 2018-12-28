Умерла профессор Гнесинки Вера Ныркова

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Вера Ныркова

Профессор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Вера Ныркова скончалась на 101-м году жизни.

«Вера Дмитриевна скончалась. Похороны пройдут в субботу», — сообщили РИА Новости в РАМ.

Вера Ныркова заведовала кафедрой фортепиано в Гнесинке около 40 лет — с 1969 по 2010 год. Она также является автором научных публикаций и методических основ курса фортепиано для студентов.

Ранее News.ru писал, что скончался один из лучших хоккеистов в истории московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Зимин. Он умер в возрасте 71 года. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Именно Евгений Зимин стал автором легендарной шайбы в ворота канадской сборной в «Суперсерии-72». Прощание с Зиминым состоится 29 декабря в 11:30 в Николо-Архангельском крематории.