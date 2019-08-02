https://static.news.ru/photo/866368f2-b524-11e9-b6f1-fa163e074e61_660.jpg Александра Стрельченко Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

Тёплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто её знал и любил, — говорится на сайте театра.

Певица закончила Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. С 1964 года Стрельченко являлась солисткой Москонцерта и художественным руководителем Мастерской народного творчества в Концертном объединении «Эстрада». Широкую известность она получила после исполнения песен в фильмах «Война и мир» и «Калина красная».

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