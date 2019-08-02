Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Московском государственном академическом театре «Русская песня».
Тёплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто её знал и любил, — говорится на сайте театра.
Певица закончила Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. С 1964 года Стрельченко являлась солисткой Москонцерта и художественным руководителем Мастерской народного творчества в Концертном объединении «Эстрада». Широкую известность она получила после исполнения песен в фильмах «Война и мир» и «Калина красная».
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