Умерла первый музыковед ЦТ Светлана Виноградова

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Светлана Виноградова

Заслуженный деятель искусств России, ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова скончалась на 93-м году жизни в Москве. Около 70 лет она вела активную творческую деятельность, филармонический концерт с её участием был запланирован в этом месяце.

«Несколько поколений меломанов, миллионы слушателей выросли на её концертах», — говорится на сайте московской филармонии.

Светлана Виноградова окончила Московскую государственную консерваторию по классу композиции, авторитет и многочисленные симпатии блестящий оратор завоевала на сценах филармонии и консерватории, Большого театра и Кремлёвского дворца съездов. А с 1970-х годов слушательская аудитория выдающегося музыканта-просветителя увеличилась стократно, благодаря сотрудничеству с Центральным телевидением. Она стала первым музыкальным телекомментатором в стране.

Ранее News.ru писал, что в возрасте 76 лет скончался кинооператор Валерий Никонов — человек, который снимал на камеру премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля во время их визитов в СССР. На счету кинематографиста более 100 документальных фильмов. Последние годы жизни он боролся с тяжёлой болезнью и находился на аппарате искусственного дыхания. Сообщение о его смерти появилось на сайте Союза кинематографистов.