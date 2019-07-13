https://static.news.ru/photo/50a46646-a62c-11e9-aef2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: elenakasyan.com

В Facebook-аккаунте поэтессы и барда Елены Касьян появилась информация, что автор ушла из жизни после долгой болезни.

Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди, — говорится в сообщении.

Она родилась во Львове. Училась на режиссёра, параллельно участвовала в фестивалях и конкурсах авторской песни. Вскоре начала гастролировать с сольными концертами. Касьян известна своим творчеством на Украине, в России и Эстонии.

Литератор выпустила три поэтических сборника, а её стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Аврора», «Русское слово» и других. За плечами барда также авторство детских книг.

Ранее сообщалось, что у исполнительницы диагностировали рак молочной железы. Касьян прошла через несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

Как сообщал News.ru, в возрасте 83 лет ушёл из жизни российский и советский поэт Виктор Соснора. Писатель умер 13 июля в Санкт-Петербурге.