В Facebook-аккаунте поэтессы и барда Елены Касьян появилась информация, что автор ушла из жизни после долгой болезни.
Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди, — говорится в сообщении.
Она родилась во Львове. Училась на режиссёра, параллельно участвовала в фестивалях и конкурсах авторской песни. Вскоре начала гастролировать с сольными концертами. Касьян известна своим творчеством на Украине, в России и Эстонии.
Литератор выпустила три поэтических сборника, а её стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Аврора», «Русское слово» и других. За плечами барда также авторство детских книг.
Ранее сообщалось, что у исполнительницы диагностировали рак молочной железы. Касьян прошла через несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.
Как сообщал News.ru, в возрасте 83 лет ушёл из жизни российский и советский поэт Виктор Соснора. Писатель умер 13 июля в Санкт-Петербурге.