Умерла актриса театра «У Никитских ворот» Райна Праудина

Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась после продолжительной болезни. Деятелю культуры было 83 года.
Сердце пожилой женщины остановилось 2 января 2019 года, пишет официальная группа театра «У Никитских ворот» на сайте Facebook.
«В театре горе — вчера, после продолжительной болезни, на 84-м году жизни скончалась Райна Борисовна Праудина», — говорится в сообщении.
Праудина также являлась народной артисткой Латвии. Она родилась 23 сентября 1935 года в Чебоксарах. Выступала на сценах Рижского театра русской драмы, в академическом театре им. Е.Вахтангова. С 2001-го — в составе труппы «У Никитских ворот».
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