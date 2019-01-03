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Умерла актриса театра «У Никитских ворот» Райна Праудина

Райна Праудина Сергей Пятаков/РИА Новости

Райна Праудина

культура [ версия для печати ]

Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась после продолжительной болезни. Деятелю культуры было 83 года.

Сердце пожилой женщины остановилось 2 января 2019 года, пишет официальная группа театра «У Никитских ворот» на сайте Facebook.

«В театре горе — вчера, после продолжительной болезни, на 84-м году жизни скончалась Райна Борисовна Праудина», — говорится в сообщении.

Праудина также являлась народной артисткой Латвии. Она родилась 23 сентября 1935 года в Чебоксарах. Выступала на сценах Рижского театра русской драмы, в академическом театре им. Е.Вахтангова. С 2001-го — в составе труппы «У Никитских ворот».

Ранее News.ru сообщил о смерти известного исполнителя Криса Кельми. Музыканту было 63 года. Медики нашли артиста в его собственном доме, когда он был уже без сознания.


#москва #театр #культура
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