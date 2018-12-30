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Умерла актриса Джун Уитфилд

Джун Уитфилд I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джун Уитфилд

культура [ версия для печати ]

Известная британская актриса Джун Уитфилд ушла из жизни в возрасте 93 лет. О кончине звезды сообщил её агент.

Что стало причиной смерти, неизвестно. В последнее время Уитфилд была фактически прикована к постели. На вопрос, предлагают ли ей роли, актриса отшучивалась, что могла бы сыграть только кого-то, кто всё время спит, сообщает Mirror.

Карьера Джун Уитфилд началась в конце 1940-х годов на радио, позднее актриса всё чаще стала сниматься для телевидения. Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Так держать», «Терри и Джун», «Ещё по одной», «Доктор Кто», «Мисс Марпл Агаты Кристи» и многих других.

В 2017 году за вклад в искусство Джун Уитфилд удостоилась ордена Британской империи и получила титул дамы.

Ранее News.ru сообщал о смерти профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Веры Нырковой, ей было 100 лет. 


#актриса #смерть #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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