Умерла актриса Джун Уитфилд

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Джун Уитфилд

Известная британская актриса Джун Уитфилд ушла из жизни в возрасте 93 лет. О кончине звезды сообщил её агент.

Что стало причиной смерти, неизвестно. В последнее время Уитфилд была фактически прикована к постели. На вопрос, предлагают ли ей роли, актриса отшучивалась, что могла бы сыграть только кого-то, кто всё время спит, сообщает Mirror.

Breaking: Actress June Whitfield dies aged 93 https://t.co/AhlXUeQtFT pic.twitter.com/Jv364ozQNu — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 29, 2018

Карьера Джун Уитфилд началась в конце 1940-х годов на радио, позднее актриса всё чаще стала сниматься для телевидения. Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Так держать», «Терри и Джун», «Ещё по одной», «Доктор Кто», «Мисс Марпл Агаты Кристи» и многих других.

В 2017 году за вклад в искусство Джун Уитфилд удостоилась ордена Британской империи и получила титул дамы.

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