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Умер советский актёр и педагог Евгений Радомысленский

Евгений Радомысленский Павел Смертин/ТАСС

Евгений Радомысленский

культура [ версия для печати ]

Заслуженный артист РСФСР, актёр, режиссёр театра и кино Евгений Радомысленский ушёл из жизни на 84-м году жизни. Он возглавлял кафедру мастерства актёра в Институте современного искусства на протяжении 25 лет.

«Прощание с Радомысленским пройдёт утром 15 января в ДК имени Горбунова. В храме архангела Михаила состоится отпевание, а похоронят артиста и педагога на Троекуровском кладбище Москвы», — сообщила ректор ИСИ Ирина Сухолет.

Евгений Радомысленский служил в Театре имени Моссовета и «Современнике». Поставил свыше 80 спектаклей, а также был режиссером кинофильмов, информирует ТАСС.

С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников Елена Проклова, Александр Балуев, Геннадий Бортников, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева.

Ранее News.ru писал, что в возрасте 80 лет ушла из жизни известная американская актриса Верна Блум. Она умерла в штате Мэн, в городе Бар-Харбор. У неё осталась семья: муж, брак с которым продолжался 49 лет, и сын. В последнее время у Верны прогрессировала деменция.


#москва #АКТЕР #педагоги
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