Умер советский актёр и педагог Евгений Радомысленский

https://news.ru/storage/news/b808948fd4c72a4cf56799efc8882874/a9c8c91b-5104-45bd-846b-68154dd83faf_850.jpg Павел Смертин/ТАСС

Евгений Радомысленский

Заслуженный артист РСФСР, актёр, режиссёр театра и кино Евгений Радомысленский ушёл из жизни на 84-м году жизни. Он возглавлял кафедру мастерства актёра в Институте современного искусства на протяжении 25 лет.

«Прощание с Радомысленским пройдёт утром 15 января в ДК имени Горбунова. В храме архангела Михаила состоится отпевание, а похоронят артиста и педагога на Троекуровском кладбище Москвы», — сообщила ректор ИСИ Ирина Сухолет.

Евгений Радомысленский служил в Театре имени Моссовета и «Современнике». Поставил свыше 80 спектаклей, а также был режиссером кинофильмов, информирует ТАСС.

С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников Елена Проклова, Александр Балуев, Геннадий Бортников, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева.

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