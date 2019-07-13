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Три черновика сценариев, над которыми работал режиссёр Стэнли Кубрик, поступили в его архив в Лондонском университете искусств. Находка была обнаружена в доме кинорежиссёра.

Заметки, сделанные частично от руки, озаглавлены как «Женатый мужчина» (Married Man), «Идеальный брак» (The Perfect Marriage) и «Ревность» (Jealousy), сообщает The Guardian. Так, «Женатый мужчина» представляет собой 35 страниц печатного...