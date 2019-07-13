В Санкт-Петербурге умер российский и советский поэт Виктор Соснора. Ему было 83 года.
Накануне мужчину госпитализировали с острыми болями в животе. Об этом сообщил его ученик Василий Лурье, передаёт «
Соснора начал активно публиковаться в 1950-е годы. Позже он читал курсы лекций в Новом Парижском университете по приглашению генсека французской коммунистической партии Мориса Тореза.
Как ранее писал News.ru, на 89-м году жизни скончался американский актёр Рип Торн, снявшийся в десятках популярных фильмов. Артист умер 9 июля в своём доме в Коннектикуте в окружении близких.