Умер один из аниматоров «золотого века» Disney

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Дон Ласк

Аниматор Дон Ласк, который работал над созданием классических фильмов студии Disney, умер на 106-м году жизни в одном из домов для престарелых в Калифорнии.

Он создавал мультфильмы в так называемый «золотой век» студии вместе с Уолтом Диснеем. Ласк принимал участие в работе над «Бэмби», «Белоснежкой и семью гномами», «Пиноккио», «Спящей красавицей» и другими шедеврами мировой анимации.

Disney аниматор посвятил 27 лет жизни, после чего занялся созданием «Смурфиков», «Флинстоунов» и «Семейки Адамс».

О смерти Ласка сообщил его сын, передаёт The Hollywood Reporter.

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