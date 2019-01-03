Умер один из аниматоров «золотого века» Disney

Аниматор Дон Ласк, который работал над созданием классических фильмов студии Disney, умер на 106-м году жизни в одном из домов для престарелых в Калифорнии.
Он создавал мультфильмы в так называемый «золотой век» студии вместе с Уолтом Диснеем. Ласк принимал участие в работе над «Бэмби», «Белоснежкой и семью гномами», «Пиноккио», «Спящей красавицей» и другими шедеврами мировой анимации.
Disney аниматор посвятил 27 лет жизни, после чего занялся созданием «Смурфиков», «Флинстоунов» и «Семейки Адамс».
О смерти Ласка сообщил его сын, передаёт The Hollywood Reporter.
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