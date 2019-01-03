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Умер один из аниматоров «золотого века» Disney

Дон Ласк twitter.com/SatMForever

Дон Ласк

культура [ версия для печати ]

Аниматор Дон Ласк, который работал над созданием классических фильмов студии Disney, умер на 106-м году жизни в одном из домов для престарелых в Калифорнии.

Он создавал мультфильмы в так называемый «золотой век» студии вместе с Уолтом Диснеем. Ласк принимал участие в работе над «Бэмби», «Белоснежкой и семью гномами», «Пиноккио», «Спящей красавицей» и другими шедеврами мировой анимации.

Disney аниматор посвятил 27 лет жизни, после чего занялся созданием «Смурфиков», «Флинстоунов» и «Семейки Адамс».

О смерти Ласка сообщил его сын, передаёт The Hollywood Reporter.

Ранее News.ru писал, что 1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти жизнь исполнителя. Медики нашли артиста, когда он уже был без сознания.


#сша #мультфильмы #Disney #аниматор
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