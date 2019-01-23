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Умер известный писатель-фантаст Михаил Ахманов

Михаил Ахманов twitter.com/@Tidoumvie

Михаил Ахманов

культура [ версия для печати ]

В Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет умер писатель-фантаст Михаил Нахмансон, известный под псевдонимом Ахманов. Литератор ушёл из жизни 10 января, однако известно об этом стало только сейчас.

О смерти Ахманова сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его друг, депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

«После ухода братьев Стругацких Миша — физик, ставший писателем — был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов», — написал Вишневский.

На счету Ахманова более 40 фантастических, приключенческих и исторических романов. Популярность ему принесли циклы произведений «Двеллеры», «Дик Саймон», «Пришедшие из мрака» и многие другие.

Ранее News.ru сообщал, что в Париже умер французский актёр Франсуа Перро. 


#смерть #ПИСАТЕЛЬ
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