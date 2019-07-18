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Известный итальянский писатель, режиссёр, актёр и телеведущий Лучано Де Крешенцо скончался в Риме. Ему было 90 лет.

О смерти литератора сообщает РИА Новости со ссылкой на издательский дом Mondadori, в котором вышли все книги Де Крешенцо.

Он родился в Неаполе 20 августа 1928 года. С отличием окончил Неаполитанский университет, получив диплом инженера, и много лет отработал по специальности.

В 1976 году Де Крешенцо признал в себе тягу к литературе и сменил сферу деятельности. Первая же его книга «Так говорил Беллависта» стала бестселлером, а в общей сложности за два последующих десятилетия писатель издал 25 книг. Они разошлись по миру общим тиражом примерно 18 млн экземпляров, при этом лишь чуть более трети были изданы в Италии. Произведения автора переведены на 19 языков.

В конце 1970-х годов Де Крешенцо увлёкся кино и телевидением, где проявил себя сначала в качестве сценариста, а в дальнейшем — и как режиссёр, сняв фильм по своей первой книге. Фильм имел большой успех у зрителей и получил одобрение критиков. В 1985 году режиссёр был удостоен высших национальных кинопремий — Nastro d'Argento и David di Donatello.

Итальянец также известен как автор серии книг по античной философии, которая стала основой популярного цикла передач «Зевс. Деяния богов и героев», созданного на государственном телевидении Rai.

Ранее, как писал News.ru, в Риме скончался другой знаменитый итальянский писатель, режиссёр и драматург Андреа Камиллери.