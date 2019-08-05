https://static.news.ru/photo/338498be-b7ad-11e9-ad87-fa163e074e61_660.jpg Сергей Березин Фото: Дмитрий Донской (РИА Новости)/ru.wikipedia.org

Скончался народный артист России, основатель легендарного вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Сергей Березин.

В октябре композитору исполнилось бы 82 года. Точная причина смерти пока ещё не установлена, по предварительным данным Березин умер после долгой болезни.

В юности Сергей Березин аккомпанировал Марку Бернесу, а в 1973 году Сергей Березин стал работать в одном из известных советских вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. В 1975 году создал новую группу «Пламя».

Он автор бессменных хитов - «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень», «Снег кружится». Березин написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской, которые вошли в репертуар Анне Вески, Льва Лещенко, Николая Караченцова, Ирины Уваровой, Михаила Шуфутинского, Ольги Зарубиной, Екатерины Семёновой, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова, Валентины Толкуновой, Александра Серова и многих других известных певцов. В 1989 году Березин создал группу «Нескучный сад», которая просуществовала до середины 1990-х гг.

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