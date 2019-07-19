Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался на 83-м году жизни. Он известен по роли Вячеслава Менжинского в телесериале «Государственная граница».
О смерти артиста сообщил минский Национальный академический театр имени Янки Купалы, где долгое время работал актёр. Прощание с артистом состоится на главной сцене театра. О дате и месте погребения пока ничего не сообщается.
Август Милованов окончил Театрально-художественный институт в Сталинграде. Он снимался во многих отечественных фильмах и сериалах. В 1989 году был удостоен звания народного артиста Белоруссии. В 2012 году закончил свою театральную деятельность из-за проблем со здоровьем, передаёт
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