https://static.news.ru/photo/fe6a7680-aa14-11e9-883c-fa163e074e61_1024.jpg Августин Милованов Фото: Беларусьфильм

Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался на 83-м году жизни. Он известен по роли Вячеслава Менжинского в телесериале «Государственная граница».

О смерти артиста сообщил минский Национальный академический театр имени Янки Купалы, где долгое время работал актёр. Прощание с артистом состоится на главной сцене театра. О дате и месте погребения пока ничего не сообщается.

Август Милованов окончил Театрально-художественный институт в Сталинграде. Он снимался во многих отечественных фильмах и сериалах. В 1989 году был удостоен звания народного артиста Белоруссии. В 2012 году закончил свою театральную деятельность из-за проблем со здоровьем, передаёт РИА Новости .

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