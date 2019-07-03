https://static.news.ru/photo/1684c276-9d76-11e9-b874-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Человек на полустанке» Фото: Мосфильм

Сценарист, продюсер и актёр Василий Панин умер в Москве. Деятелю искусства было 83 года, сообщил источник News.ru.

Творческое наследие Панина — 14 режиссёрских работ. Среди них: «Человек на полустанке» (1983 год), «Исчадье ада» (1991), «Ночь на кордоне» (2001) и другие. Кроме того, покойный являлся автором сценария к пяти картинам и продюсером двух лент. В 1995 году Панину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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