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Умер актёр «Клана Сопрано» и «Эйс Вентуры»

Кадр из фильма «Славные парни» Warner Bros.

Кадр из фильма «Славные парни»

культура [ версия для печати ]

В Лас-Вегасе скончался известный американский актёр и режиссёр Фрэнк Адонис. Последние дни мужчина провёл в больнице, подключенный к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Мы будем по нему скучать. Он был потрясающим отцом и прекрасным мужем. Он помогал всем своим друзьям. Великий писатель, режиссёр, актёр и мой лучший друг», — сказала TMZ супруга актёра Дениз.

83-летний Адонис страдал от тяжёлого заболевания почек, которое развилось у него несколько лет назад. За девять дней до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Адонис снялся в нескольких десятках фильмов, однако славу ему принесли роли в таких картинах, как «Эйс Вентура: розыск домашних животных», «Бешеный бык», «Славные парни», а также в сериале «Клан Сопрано». 

25 декабря в возрасте 65 лет скончался советский и российский актёр, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Первой его работой стала небольшая роль в фильме Георгия Данелии «Осенний марафон». Всего на счету артиста около 50 ролей в кино и на телевидении. Среди них фильмы «Тегеран-43», «Государственная граница», «Криминальный квартет», а также сериалы «Кармелита», «Обречённая стать звездой», «Безмолвный свидетель». Кроме того, Матвеев был известен как мастер дубляжа, он озвучил около 200 фильмов. Его голосом говорили Мэл Гибсон, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Вин Дизель и многие другие голливудские звёзды.


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